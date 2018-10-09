Общество

Дмитрий Шахов начал проверку информации о проживании малолетнего узника в пристройке к железнодорожной станции Новосокольники

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов начал проверку опубликованной в СМИ информации о проживании 82-летнего пенсионера в пристройке к железнодорожной станции Новосокольники. «Мы начали проверку, запросили информацию по всем профильным инстанциям. По предварительной информации, это объект РЖД, и возникает вопрос, является ли он объектом жилого фонда и насколько он пригоден для проживания», - пояснил в интервью Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что 82-летний пенсионер, имеющий статус несовершеннолетнего узника концлагерей, вынужден проживать в служебно-техническом помещении при железнодорожной станции, в котором отсутствуют необходимые условия для постоянного пребывания человека.

Ранее Дмитрий Шахов сообщил в интервью корреспонденту ТАСС, что намерен обратиться в жилищную инспекцию и в районную прокуратуру с просьбой проверить соблюдение жилищного законодательства и установленных санитарных норм по проживанию данного гражданина в этих условиях. «Ситуация вызывает большую озабоченность, связанную с тем, что проживание в таких условиях не совсем вписывается в норму действующего законодательства. Если по результатам проверки выяснится, что дом не является жилым помещением и представляет собой аварийный или ветхий фонд, то в этом случае жильцам этого дома нужно провести собрание и обратиться в адрес муниципальных властей для специального проведения обследования, чтобы его комиссия признала ветхим и аварийным», - цитирует ТАСС слова Дмитрия Шахова.