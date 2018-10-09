Общество

Энергетики и спасатели напомнили воспитанникам псковской школы-интерната правила безопасности

9 октября для 160 воспитанников Псковской школы-интерната состоялась комплексная профилактическая акция, посвященная безопасному поведению. Мероприятие в этом социальном учреждении прошло при поддержке филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ГУ МЧС России по Псковской области и Центра противопожарной пропаганды. В тематическом занятии приняли участие дети младшего и среднего школьного возраста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», в формате живого общения с интерактивными элементами ребята повторили основные правила пожарной и электробезопасности. Энергетики, в частности, напомнили правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами дома и поведения вблизи электросетевых объектов на улице, рассказали о значении предупреждающих знаков на энергооборудовании, действиях при возгорании электроприборов, а также продемонстрировали средства индивидуальной защиты, которые они используют в своей повседневной работе в действующих электроустановках.

В проведении интерактивного тестирования воспитанников интерната по электробезопасности принял участие победитель Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети», ученик 11 класса Псковского технического лицея Александр Кейно.

В ходе занятия дети посмотрели видеоролики, посвященные вопросам профилактики электротравматизма. Один из представленных видеофильмов был создан с участием 4-классников школы № 11 и стал победителем на региональном конкурсе видеороликов социальной рекламы. В небольшом сюжете две дрессированные собаки бордер-колли в максимально доступной форме показывают ребятам, как избежать трагедии, если рядом упал оборванный провод, а также последствия неправильного обращения с электроприборами.

В качестве поощрительных призов участники мероприятия получили тематические школьные тетради, расписания и книжные закладки с правилами электробезопасности.