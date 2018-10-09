Общество

Школьники из Санкт-Петербурга приехали на «Живые уроки» в Псков на «Ласточке»

Организованные группы школьников из Санкт-Петербурга уже побывали на «Живых уроках» в Псковской области, прибыв в Псков на «Ласточке». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 10 октября сообщила директор турфирмы «Славянский тур» Изабелла Коваль.

«В связи с запуском «Ласточки» путешествия стали комфортнее, бюджетнее и безопаснее. Первые туры уже состоялись», - отметила она.

Также планируются обменные туры со школьниками из Москвы и Калининграда. Первая группа школьников из Калининграда приедет уже в ноябре. Директор турфирмы заметила, что новый импульс этому проекту должно придать возобновление авиасообщения с Москвой и возможное появление авиасвязи с Калининградом.

Особое внимание Изабелла Коваль обратила на финансирование программы «Живые уроки». «Хотелось бы обратить внимание на транспортную составляющую турпакетов, она особенно дорога. Такой социально значимый проект нуждается в финансировании, софинансировании и субсидировании», - сказала она.

Еще одна проблема, озвученная директором турфирмы, - отсутствие необходимого количества автобусов для организованных групп детей.

Начальник управления образования Псковской области Александр Седунов высказал уверенность в том, что уже в 2019 году в бюджете появятся строки в рамках реализации проекта для субсидирования ряда «Живых уроков» для псковских школьников.