Общество

Александр Седунов: В «Живых уроках» образование стоит выше туризма

В федеральном проекте «Живые уроки», который успешно реализуется на территории Псковской области, образовательная составляющая стоит выше туристической. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 10 октября сообщил начальник управления образования Псковской области Александр Седунов.

«Раньше, говоря об образовательно-туристических программах, мы употребляли такое выражение, как пушкинская прививка. Сейчас же, в рамках проекта «Живые уроки», мы говорим о прививке всех культурно-исторических и природно-ландшафтных мест Псковской области, куда могут приехать дети с родителями и узнать не только что-то новое, но и получить знания в рамках образовательной программы», - сказал он.

«Образование здесь стоит даже выше, чем туризм. Именно об этом говорилось на экспертном совете при управлении образования, когда обсуждался проект. Все эксперты говорили, что именно этот подход позволит выполнять федеральные образовательные стандарты», - отметил Александр Седунов.

Руководитель управления образования напомнил, что одной из целей федерального проекта «Образование» является воспитание гармоничной личности на основе культурно-исторических ценностей. «Этот проект как раз и позволяет это делать. Очень важно, что речь идет не только о внутреннем областном туризме, но и о внешнем, когда дети из других регионов, используя современный транспорт, приезжают в Псковскую область. И еще очень важно, что эти экспозиционные материалы подаются в рамках образовательного стандарта», - сказал Александр Седунов.

Также он высказал мнение о том, что дальнейшее развитие проекта «Живые уроки» в Псковской области связано с предстоящими Ганзейскими днями. «К нам приедут и туристы из-за рубежа, и из других регионов. В рамках Ганзы этот проект мог бы также себя видеть и находить», - заключил он.