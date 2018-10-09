Общество

50 продуктовых наборов для одиноких пожилых великолучан сформировано в рамках акции «Экомесяц»

С 1 по 30 сентября великолукский Центр социального обслуживания проводил благотворительную акцию «Экомесяц», в рамках которой был организован сбор макулатуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, на денежные средства, полученные после сдачи макулатуры, было сформировано 50 продуктовых наборов для одиноко проживающих граждан пожилого возраста, получающих минимальный размер пенсии (8726 рублей).

Активное участие в акции приняли: 1 «б» и 3 «б» классы школы №5, детский сад «1, школа №9, школа №1 и волонтерский отряд «3D» Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Центр социального обслуживания благодарит всех за помощь и участие.