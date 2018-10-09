Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартиры на любой вкус
Как не замерзнуть на рыбалке
Истории успеха
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
«CONCORD ORCHESTRA»: 15 октября в Пскове
Разрешите приватизировать!
Госуслуги онлайн ИНФОГРАФИКА
 
 
 
ещё Общество 09.10.2018 22:1851 Я вас не слышу, потому что я ору 10.10.2018 16:120 С 2019 года дачу можно будет построить только с разрешения властей 10.10.2018 16:110 В Пскове продолжает работу проект по экологическому просвещению 10.10.2018 15:500 Попытки незаконного ввоза овощей и металлолома на территорию России пресекли псковские пограничники 10.10.2018 15:422 Островский инспектор ГИБДД рассказал, как выносил бабушку из огня 10.10.2018 15:071 С 1 января жизнь дачников серьезно изменится
 
 
 
Самое популярное 09.10.2018 19:07228 Михаил Ведерников сообщил о кадровых перестановках 08.10.2018 15:5557 Затаив дыхание 10.10.2018 11:45140 Новая кровь 09.10.2018 22:1851 Я вас не слышу, потому что я ору 08.10.2018 11:1318 Октябрь будет радовать псковичей теплом почти 2 недели
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

50 продуктовых наборов для одиноких пожилых великолучан сформировано в рамках акции «Экомесяц»

10.10.2018 12:25|ПсковКомментариев: 4

С 1 по 30 сентября великолукский Центр социального обслуживания проводил благотворительную акцию «Экомесяц», в рамках которой был организован сбор макулатуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, на денежные средства, полученные после сдачи макулатуры, было сформировано 50 продуктовых наборов для одиноко проживающих граждан пожилого возраста, получающих минимальный размер пенсии (8726 рублей).

Активное участие в акции приняли: 1 «б» и 3 «б» классы школы №5, детский сад «1, школа №9, школа №1 и волонтерский отряд «3D» Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Центр социального обслуживания благодарит всех за помощь и участие.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
 

 
опрос
В чем вы видите главную пользу от проведения в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове?
В опросе приняло участие 212 человек
10.10.2018, 16:530 Кредитный портфель экспортеров РСХБ достиг 460 млрд рублей 10.10.2018, 16:500 Лев Шлосберг высказал «Особое мнение» о поствыборной ситуации в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». ВИДЕО 10.10.2018, 16:320 Фотофакт: Отпугиватель для птиц «в действии» 10.10.2018, 16:300 На презентацию новой книги Владимира Клевцова приглашают псковичей
10.10.2018, 16:223 В дилерском центре «Псков-Лада» открыта вакансия «Ассистент отдела продаж» 10.10.2018, 16:180 Житель Куньинского района избил пенсионера 10.10.2018, 16:130 В Красногородском районе несовершеннолетний водитель «ВАЗа» въехал в дерево 10.10.2018, 16:121 С 2019 года дачу можно будет построить только с разрешения властей
10.10.2018, 16:110 В Пскове продолжает работу проект по экологическому просвещению 10.10.2018, 16:013 В Псковском кремле заработала бесплатная сеть Wi-Fi 10.10.2018, 15:510 Житель Опочки осужден за фиктивную регистрацию в своем доме гражданина Беларуси 10.10.2018, 15:500 Попытки незаконного ввоза овощей и металлолома на территорию России пресекли псковские пограничники
10.10.2018, 15:490 В Псковском районе водитель «ГАЗа» въехал в металлическое ограждение 10.10.2018, 15:422 Островский инспектор ГИБДД рассказал, как выносил бабушку из огня 10.10.2018, 15:352 «Яблоко» может ввести ограничение срока пребывания в должности руководителей региональных отделений партии 10.10.2018, 15:1812 Интерактив: Парковку на Свердлова запретят?
10.10.2018, 15:120 Региональная конференция регионального отделения Российского Красного Креста прошла в ПсковГУ 10.10.2018, 15:071 С 1 января жизнь дачников серьезно изменится 10.10.2018, 14:5346 Лев Шлосберг предрек администрации Псковской области полную неуправляемость 10.10.2018, 14:500 Мошенник под видом предоставления займа присвоил деньги опочанки
10.10.2018, 14:411 Девятиклассников приглашают на курсы подготовки к успешной сдаче ОГЭ в ПсковГУ 10.10.2018, 14:335 1,5 тонны итальянской ветчины  остановили на псковской границе  10.10.2018, 14:333 Лев Шлосберг: «Яблоко» больше не будет рисковать своими кандидатами 10.10.2018, 14:3018 Фотофакт: Опять пилят
10.10.2018, 14:161 Законодательная солянка: от Конституции до веселящего газа 10.10.2018, 13:532 ТРК «Акваполис» приготовил уникальный подарок любителям классической музыки 10.10.2018, 13:435 Сбербанк России планирует приставить к некоторым сельским банкоматам консультантов для населения 10.10.2018, 13:3115 В Полистовском заповеднике пресечен массовый сбор клюквы
10.10.2018, 13:2418 Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении льгот для пенсионеров 10.10.2018, 13:140 Музейное богатство: Двор Постникова 10.10.2018, 13:022 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Львом Шлосбергом 10.10.2018, 12:5727 Прекращено преследование Олега Брячака по ряду уголовных дел
10.10.2018, 12:4735 Псковские библиотеки станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 10.10.2018, 12:330 Ольга Качнова: Проект «Живые уроки» - очень важный, актуальный и своевременный  10.10.2018, 12:254 50 продуктовых наборов для одиноких пожилых великолучан сформировано в рамках акции «Экомесяц» 10.10.2018, 12:153 Александр Седунов: В «Живых уроках» образование стоит выше туризма
10.10.2018, 12:090 Энергетики и спасатели напомнили воспитанникам псковской школы-интерната правила безопасности 10.10.2018, 12:004 Школьники из Санкт-Петербурга приехали на «Живые уроки» в Псков на «Ласточке» 10.10.2018, 11:518 CONCORD ORCHESTRA: мощный ураган рока обрушится на Россию 10.10.2018, 11:5014 Интерактив: Троицкий мост опять собираются сделать трехполосным?
10.10.2018, 11:471 Псковская Росгвардия приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны 10.10.2018, 11:45140 Новая кровь 10.10.2018, 11:4028 Размер взноса на капремонт в Псковской области в 2019 году предложено повысить на 36 копеек 10.10.2018, 11:290 Дмитрий Шахов начал проверку информации о проживании малолетнего узника в пристройке к железнодорожной станции Новосокольники
10.10.2018, 11:2613 Следователя по особо важным делам застрелили в Подмосковье 10.10.2018, 11:260 «Живые уроки» призваны воспитать подрастающее поколение в любви к своему краю - директор компании «Славянский тур» 10.10.2018, 10:590 В сентябре комиссия при Росреестре снизила кадастровую стоимость недвижимого имущества в Псковской области на 161,9 млн рублей 10.10.2018, 10:570 Telegram невозможно полностью заблокировать - замглавы Минкомсвязи
10.10.2018, 10:5213 Лев Шлосберг выскажет «Особое мнение» о поствыборной ситуации в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 10.10.2018, 10:4610 В Пскове за применение физического насилия к военнослужащему осужден офицер 10.10.2018, 10:321 Турнир по баскетболу «Память» пройдет в Пскове 10.10.2018, 10:2840 Экс-глава Псковского района Владимир Лавренов назначен и.о. главного врача Псковского наркодиспансера
10.10.2018, 10:152 Общественники озабочены ремонтом римско-католического костела в Опочке 10.10.2018, 10:021 Руководители Кадастровой палаты посетили Новосокольнический, Пустошкинский, Себежский, Опочецкий и Красногородский районы 10.10.2018, 09:5015 Фотофакт: Лохмотья вместо Андреевского флага 10.10.2018, 09:4631 Большинство пользователей группы ПЛН «ВКонтакте» получают зарплату менее 20 тысяч рублей
10.10.2018, 09:430 Детская шалость и поджог стали причинами пожаров в Великих Луках в сентябре 10.10.2018, 09:430 Минометную мину обезвредили в Новоржевском районе 10.10.2018, 09:212 Всемирный день психического здоровья отмечают сегодня 10.10.2018, 09:120 Чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс» стартовал в Великих Луках
10.10.2018, 09:103 Регионам придется потратить на национальные проекты от 1 до 5% средств из своих бюджетов 10.10.2018, 09:067 Великолукский завод взял на работу бывшего полицейского и не уведомил об этом УМВД 10.10.2018, 09:0310 Во дворе дома по Рижском проспекту в Пскове водитель «Мицубиси» наехал на пешехода 10.10.2018, 08:570 Перекупщиков театральных билетов объявят вне закона
10.10.2018, 08:575 Две козы спасли во время пожара в новосокольнической деревне Малахово 10.10.2018, 08:380 В Великих Луках состоится «Студбаттл» 10.10.2018, 08:330 Российский экологический отдых - за Псковскую область отдали 9% голосов 10.10.2018, 08:270 Полистовский заповедник: как наступала осень. ФОТО
10.10.2018, 08:176 Отключение аналогового ТВ перенесли на две недели 10.10.2018, 08:107 В ближайшие шесть лет число госкомпаний сократится почти вдвое 10.10.2018, 08:0312 В России могут ввести индивидуальные счетчики тепла 10.10.2018, 07:5726 Российскую Конституцию ждут изменения
09.10.2018, 23:2232 Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола‍ 09.10.2018, 22:1851 Я вас не слышу, потому что я ору 09.10.2018, 20:562 Исполнилось десять лет со дня открытия «Музейной почты» в пушкинском Бугрово 09.10.2018, 20:3327 Раскрыты подробности российского военного присутствия в Ливии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.