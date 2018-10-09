Общество

ТРК «Акваполис» приготовил уникальный подарок любителям классической музыки

В субботу, 13 октября, с 14.00 в центральном атриуме ТРК «Акваполис» состоится уникальное выступление.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного центра, для всех гостей «Акваполиса» выступит группа псковских артистов:

Гобой – Илья Кричевский

Флейта – Ирина Матвеева

Скрипка – Ольга Федорова

Виолончель – Дмитрий Жданов

«В программе субботнего выступления вы услышите произведения популярной классики, а также обработки известных хитов 20 века», - обещают организаторы.

В частности, псковичи услышат I часть Маленькой ночной серенады Моцарта, марш из балета «Щелкунчик» Чайковского, антракт к 3 действию из оперы «Соломон» Генделя, польку «Пиццикато» Штрауса, Парижское танго Ксавьера и другое.