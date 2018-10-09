Общество

Сбербанк России планирует приставить к некоторым сельским банкоматам консультантов для населения

Сбербанк России планирует использовать своих сотрудников для консультирования населения около банкоматов в сельской местности, сообщил председатель наблюдательного совета Сбербанка, советник председателя ЦБ РФ Сергей Игнатьев, выступая в Госдуме.

«Предполагается создать сеть банкоматов, при которых в определенные дни недели будет присутствовать работник Сбербанка, консультировать клиентов и помогать им проводить различные операции», - сказал С.Игнатьев, отвечая на вопросы депутатов о доступности финансовых услуг в сельской местности, пишет «Интерфакс».

Глава набсовета Сбербанка также напомнил, что кредитная организация создает сеть агентов для обслуживания села, в частности, в магазинах-партнерах смогут выдаваться средства с карты или проводиться другие операции.

Как сообщалось ранее, в сентябре глава Сбербанка Герман Греф говорил, что банк потратит 3 млрд рублей на ремонт своих сельских офисов и до конца 2019 года увеличит их количество. Число точек продаж в сельской местности предполагается до конца 2019 года увеличить с 8 тыс. до 11,5 тыс.

«Мы в точках продаж в сельских магазинах, которые работают с нашим эквайрингом, будем оказывать ряд банковских услуг. Сейчас в тестовом режиме 3 услуги, планируются 6 услуг, а где-то - 11. Таким образом, мы обеспечим 95% потребностей жителей села», - сказал тогда Г.Греф