1,5 тонны итальянской ветчины  остановили на псковской границе 

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки Псковской таможни (российско-латвийская граница) пресечен ввоз партии санкционной продукции из Италии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
В адрес российской компании ввозилась мясная продукция трех наименований весом
На груз было представлено разрешение Территориального управления Россельхознадзора по г. Москве, Московской и Тульской областям на ввоз мясной продукции итальянского производства, классифицируемой в товарной позиции по коду 1602 ТН ВЭД ЕАЭС.
В рамках таможенного контроля возникло подозрение, что ввозимый товар соответствует иному коду ТН ВЭД ЕАЭС и может являться запрещенным к ввозу. Образцы продукции были направлены на таможенную экспертизу.
Согласно заключению эксперта товары «ветчина сыровяленая «М.Э.К.»» и «ветчина сыровяленая без кости «М.Э.К. Маттонелла» общим весом
Запрещенная к ввозу продукция подлежит уничтожению.