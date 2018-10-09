Общество

1,5 тонны итальянской ветчины остановили на псковской границе

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки Псковской таможни (российско-латвийская граница) пресечен ввоз партии санкционной продукции из Италии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В адрес российской компании ввозилась мясная продукция трех наименований весом 3 032 кг . Отправитель - итальянская фирма, страна происхождения товара - Италия.

На груз было представлено разрешение Территориального управления Россельхознадзора по г. Москве, Московской и Тульской областям на ввоз мясной продукции итальянского производства, классифицируемой в товарной позиции по коду 1602 ТН ВЭД ЕАЭС.

В рамках таможенного контроля возникло подозрение, что ввозимый товар соответствует иному коду ТН ВЭД ЕАЭС и может являться запрещенным к ввозу. Образцы продукции были направлены на таможенную экспертизу.

Согласно заключению эксперта товары «ветчина сыровяленая «М.Э.К.»» и «ветчина сыровяленая без кости «М.Э.К. Маттонелла» общим весом 1 503 кг , относятся к товарам отдельной категории, на которые распространяются требования Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г . № 560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Запрещенная к ввозу продукция подлежит уничтожению.