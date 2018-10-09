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Общество

Законодательная солянка: от Конституции до веселящего газа

10.10.2018 14:16|ПсковКомментариев: 1

Оперативно приняв пенсионную реформу, российские законотворцы продолжили думать о том, как сделать жизнь простых россиян еще лучше. Идей, как всегда, громадье - и среди парламентариев, и в профильных ведомствах, и у неравнодушных общественников. Давайте посмотрим, что уже принято в работу, и чем нас вполне могут осчастливить в ближайшей перспективе.

Конституция 2.0

Впервые за все время путинского правления начались разговоры об изменении основного закона государства. Российской Конституции.

Для начала о перспективе грядущих преобразований написал широко известный в узких кругах телеграм-канал «Незыгарь». Авторы сетевого издания со ссылкой на свои источники высказали предположение, что в России может быть инициирована конституционная реформа. По мнению аналитиков, это позволит «создать новую конституционную модель власти и инициировать проведение досрочных выборов президента РФ». То есть поможет решить проблему преемственности власти на фоне пикирующих рейтингов.

Затем на ту же тему высказалась уже вполне публичная персона - председатель Конституционного суда Виктор Зорькин.

В интервью «Российской газете» высокопоставленный юрист отметил, что в Конституции необходимы точечные изменения. Среди недостатков, которые нужно исправить, называлось отсутствие баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством.

Чтобы перевести эти слова на общеупотребительный язык, стоит вспомнить недавние заявления лидера ЛДПР. Владимир Вольфович, как известно нередко выступает рупором, озвучивающим намеченные решения власти. А он заявил, что Россию ожидает отмена президентских выборов:

«Будет Госсовет - коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, - человек 30-40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля».

Такую политическую структуру сравнивают с существующей в Китае, с ведущей ролью КПК и пожизненным председателем Си Цзиньпином. Что же, возможно, идея скопировать управленческую модель одного из наиболее развитых государств могла показаться кому-то во властных кругах привлекательной. И уж точно столь радикальные преобразования помогут отвлечь населения от непопулярных реформ и экономического спада.

Сбудутся или нет эти прогнозы, мы узнаем очень скоро, поскольку, по заявлениям инсайдеров, первые шаги будут сделаны до конца текущего года.

Глад, мор и лоббизм

От политики - к экономике. Депутат Ирина Яровая, пакет имени которой, к радости спецслужб и огорчению мобильных операторов, начал действовать с 1 октября, решила вновь заявить о себе. На сей раз Ирина Анатольевна вступила в борьбу с ритейлерами.

Суть нового резонансного законопроекта в том, чтобы запретить торговым сетям возвращать скоропортящиеся продукты производителю. Магниты-пятерочки полностью устраивал порядок, при котором проблемы с продажами продуктов полностью перекладывались на поставщиков, поэтому новая норма вызвала у них ожидаемое возмущение. Однако документ был предложен еще в январе сего года, успешно прошел первое чтение и вышел на финишную прямую.

Чтобы его торпедировать, ритейлеры предприняли ряд информационных атак, грозя резким ростом цен, гладом, мором, пустыми прилавками и прочими ужасами перестройки. Особенно отличилась некая Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), организовавшая рассылку для СМИ с предсказаниями грядущего дефицита продуктов.

Но и российские аграрии за годы контрсанкций сами сумели нарастить серьезные лоббистские мускулы, так что вполне способны потягаться с торговыми сетями. Поэтому с высокой долей вероятности документ будет принят, а торговцам придется смириться с новой реальностью.

Жим лежа вместо премии

Не перестают народные избранники болеть душой за здоровье своих избирателей, предлагая весьма любопытные схемы, каким образом это пошатнувшееся здоровье можно повысить. Например, депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой обязать крупные компании оплачивать занятия фитнесом для своих сотрудников.

«Данная мера позволит стимулировать граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге окажет благоприятное воздействие на сохранение здоровья нации в целом», - считает парламентарий.

Предложение почему-то касается только организаций со штатом свыше 250 человек, как будто в небольших конторах каждый сотрудник и без того могуч и прекрасен, словно Аполлон. Скептики справедливо указывают, что в случае такого обременения компании просто будут в принудительном порядке оплачивать спортзал за счет урезания зарплаты.

Война с синяками

А вот Минтруд предлагает несколько более осмысленные поправки в Трудовой кодекс. Ведомство хочет обязать работодателей вести учет микротравм сотрудников, то есть ушибов, ссадин и кровоподтеков, последствия которых не требуют ухода на больничный.

Предприятия должны будут фиксировать полученные на производстве микротравмы и причины их возникновения. Учет микроповреждений будет заявительный, то есть после обращения сотрудника. Разработчики законопроекта полагают, что эта мера облегчит расследование более серьезных происшествий на производстве, а также позволит отслеживать нарушения условий охраны труда.

Насколько это требование будет исполнимым - вопрос открытый. Вряд ли руководство станет с восторгом выслушивать постоянные жалобы сотрудников о полученных микротравмах, особенно если потом реестр будут изучать контрольно-надзорные органы. Логичнее было бы возложить ведение учета не на работодателя, а на учреждения здравоохранения, которые в данном случае выступают как третья, независимая сторона. Иначе все начинание превратится в еще одну пустую формальность для галочки.

На прицеле у «цифры»

Тем временем медленно, но верно идет переход к тому, что одни называют «цифровой экономикой», а другие «электронным концлагерем». Премьер Дмитрий Медведев устами своей пресс-службы подтвердил о планах с 2021 года начать замену бумажных паспортов на электронные.

Выполнен этот государственный гаджет будет в виде обычной пластиковой карточки, куда внесут информацию практически из всех личных документов, таких, как СНИЛС, водительские права, ИНН, паспорт, медполис и тому подобное. Кроме того, будет создан единый реестр данных всех жителей страны.

Таковы перспективные планы, а до конца текущего года Минэкономики обещает внести проект федерального закона, предусматривающий регулирование общедоступных данных. Документ разрабатывается в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Согласно ему будет определен список органов власти, которые имеют доступ к персональным данным граждан. Предполагается, что это будут Минэкономразвития, Минкомсвязи (ныне Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций), МВД, ФСБ, ФСТЭК, Роспотребнадзор и Банк России. Также выделяется некая «ответственная организация» - рабочая группа по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика». Законопроект станет дополнением к ныне действующему 152-ФЗ «О персональных данных».

Квартиры для судей

Думский комитет по госстроительству и законодательству занимается проблемой улучшения жилищных условий россиян. Правда, не всех, а только одетых в судейскую мантию. Законопроект №548878-7 о жилье для судей был внесен президентом и в настоящее время готовится ко второму чтению.

Документ предусматривает, что судьи, работающие в должности больше 10 лет, могут один раз за весь период службы получить единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья. Судья также может написать заявление о предоставлении ему жилья в собственность.

Распространяются нормы закона не на всех судей, а на тех, которые «снимают слишком маленькую квартиру», живут в коммуналках, проживают в одной квартире с другой семьей и т.д.

При всем уважении к судейскому сообществу и их непростой профессии, образ российского судьи, живущего в коммуналке или снимающего койко-место после десяти лет службы, вызывает некоторые сомнения. Особенно с учетом вполне достойного уровня оплаты судейского корпуса.

Нам не до веселья

Депутат Наталья Костенко порадовала коллег и избирателей законопроектом, запрещающий оборот «веселящего газа» (закиси азота). По мнению парламентария «веселящий газ» часто используется для развлечения в местах массового скопления молодежи, а его употребление пропагандируют продавцы в интернете, уверяя покупателей в безвредности вещества.

Депутат предлагает запретить производство, изготовление, покупку, хранение, пересылку, сбыт или пропаганду употребления закиси азота для использования не по назначению - то есть в любых целях, кроме медицинских, технических или промышленных. А нарушителей штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей.

Конечно, интересно бы узнать, где и когда уважаемая представительница ОНФ посещала мероприятия с вдыханием закиси азота в качестве культурной программы. Однако не будем придираться. Посыл правильный - ситуация в экономике такая, что веселиться особенно нечему.

Законы обозревал Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей
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