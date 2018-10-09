Общество

С 1 января жизнь дачников серьезно изменится

В 2019 году избежать уплаты членских взносов дачникам уже не удастся. С 1 января следующего года вступает в силу федеральный закон №217-ФЗ, который регулирует отношения внутри садовых некоммерческих товариществ. По словам Никиты Чаплина, первого зампреда Московской областной думы и председателя Союза дачников Подмосковья, он вносит несколько принципиальных новшеств. В частности, теперь платить членские взносы должны все владельцы земельных участков в конкретном садовом товариществе.

«В старом законе не было предусмотрено обязанности, что все должны платить. Появились садоводы-индивидуалы, которые пользовались благами СНТ, но не платили членских взносов. Наш опыт показывал, что платят пенсионеры, а новые владельцы участков не платят. Теперь такого не будет. Мы упростили процедуру взыскания с неплательщиков средств. Теперь председателю товарищества достаточно представить в суд выписку из заседания членов садового товарищества», - заявил он на конференции в «Российской газете».

Кроме того, теперь будет только два вида взносов - ежегодные членские и целевые. Вступительные взносы упраздняются. Все платежи должны будут вестись в безналичной форме. По словам Чаплина, 60 процентов товариществ уже перешли на безналичные платежи. Это позволит вести более строгий контроль за расходованием общих денег.