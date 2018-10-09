Общество

Попытки незаконного ввоза овощей и металлолома на территорию России пресекли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного ввоза на территорию Российской Федерации грузов и товаров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, оба инцидента произошли в районе населенного пункта Лобок Невельского района. Сначала пограничники при пересечении российско-белорусской государственной границы задержали малотоннажный автомобиль «Газель» с регистрационными знаками Брянской области под управлением 46-летнего россиянина. В кузове транспортного средства сотрудники управления обнаружили плодоовощную продукцию общим весом около 450 кг.

Необходимые товарно-сопроводительные документы на перевозимый товар мужчина предъявить не смог. Для принятия соответствующего решения автомобиль с грузом пограничники передали сотрудникам управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Позже стражи границы задержали грузовой автомобиль марки «DAF», которым управлял гражданин Республики Беларусь. Согласно предъявленным документам мужчина перевозил в Санкт-Петербург узлы и агрегаты монтажного крана и бывшие в употреблении ГАЗ-66 и УАЗ, но на самом деле в прицепе грузовика пограничники обнаружили 20 тонн лома черного металла.

На этот раз задержанное транспортное средство вместе с грузом и водителем переданы белорусским правоохранителям.