Общество

С 2019 года дачу можно будет построить только с разрешения властей

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в Градостроительный кодекс, которые существенно изменят жизнь дачников. По словам Александра Беднягина, генерального директора Московского БТИ, изменения касаются нового порядка оформления жилых и садовых домов, пишет «Российская газета».

Самое главное изменение в том, что теперь дом на садовом участке можно будет построить только с разрешения муниципальных властей.

«Закон определяет, что теперь существуют два типа земель - садовые и огороднические. На садовых землях построить жилой дом можно, а на огороднических - нет. Если такое желание появилось, необходимо обратиться в орган местного самоуправления с уведомлением о начале строительства, в котором указываются все параметры дома. В ответ человек должен получить уведомление, что объект соответствует градостроительным нормам. После этого можно будет приступать к строительству. Важно: если орган власти не ответил в течение семи дней, то это значит, что строительство согласовано», - рассказал Беднягин на пресс-конференции в медиацентре «Российской газеты».

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После окончания строительства уведомление об этом факте тоже нужно будет направить в муниципалитет. Однако если незарегистрированный дом есть уже сейчас или будет достроен до 1 марта 2019 года, то зарегистрировать его можно будет всего по двум документам: техническому плану и декларации.

«Я советую всем владельцам участков обратить внимание на эту норму, осталось всего пять месяцев до окончания срока ее действия», - сказал Беднягин.

Кроме того, с 1 января 2019 года владельцы жилых домов, расположенных на землях садоводческих товариществ, смогут в них прописаться. Правда, введено четкое ограничение, какой именно дом можно построить: в нем не должно быть больше трех этажей, его высота не должна превышать 20 метров, и он не должен быть разделен на отдельные объекты недвижимости - квартиры. Такое подробное определение было нужно для того, чтобы исключить строительство многоквартирных домов и таунхаусов на садовых землях: такие случаи очень часто встречались в последние годы во многих регионах.