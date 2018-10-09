Общество

В псковской школе №5 прошел урок мужества

Сегодня, 10 октября, в средней школе № 5 имени Героя России М.Н. Евтюхина прошел урок мужества, приуроченный к 20-летию подвига легендарной 6-й роты. В планах организаторов (а это псковское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветераны и военнослужащие 76-й дивизии и военно-патриотический клуб «Искра») - провести подобные уроки и в других школах города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, пятая школа стала стартовой площадкой неслучайно - она носит имя Героя России Марка Евтюхина, возглавившего оборону десантников 6-й роты в бою у высоты 776 под Улус-Кертом.

Урок мужества начался с линейки, на которую были приглашены также юнармейцы и кадеты. С приветственной речью к школьникам обратились представители организаторов, а также депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. Он отметил, что невозможно вырасти гармоничной личностью без патриотического воспитания. Парламентарий подчеркнул, что престиж Вооружённых Сил России сегодня высок, и выразил надежду, что это мероприятие поможет кому-то из школьников сделать выбор профессии.

Валерий Тюменцев поблагодарил ветеранов «Боевого братства» за активную жизненную позицию и патриотическую работу с молодежью.

Школьникам показали работу кинологов с собаками, элементы рукопашного боя, разборку и сборку автомата, устройство и раскрытие парашюта. Также ребята увидели, во что одеваются и чем питаются современные военные, и даже примерить противогаз и костюм химзащиты.