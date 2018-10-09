Общество

Комитет по труду и социальной политике подготовил законодательную инициативу по обращению жительницы Опочки

Комитет по труду и социальной политике вышел с законодательной инициативой об установлении ежемесячной денежной доплаты к пенсии для лиц, руководивших не менее 15 лет ведомственными образовательными учреждениями - аналогичная мера социальной поддержки много лет назад была установлена для бывших директоров школ и детских садов, вышедших на пенсию после 1 января 2003 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Поводом для разработки соответствующего законопроекта послужило обращение в областное Собрание жительницы Опочки Галины Ефимовой, проработавшей 25 лет в должности руководителя дошкольным образовательным учреждением, однако, не имеющей права на установленную законом доплату к пенсии. Дело в том, что на протяжении 12 из 25 лет Галина Ефимова возглавляла учреждение народного образования ведомственного подчинения, а этот стаж не засчитывается при начислении доплаты к пенсии.

Учитывая, что должностные обязанности и ответственность руководителей муниципальных и ведомственных образовательных учреждений были одинаковыми, осуществляли свою деятельность на пользу жителей области и реализовывали единые образовательные программы, депутаты комитета по труду и социальной политике предложили внести необходимые изменения в закон «Об образовании в Псковской области».

«Конечно, возникшая ситуация несправедлива - и с точки зрения педагога, много лет проработавшего в региональной системе образования, и с нашей, депутатской точки зрения, - прокомментировал законодательную инициативу парламентариев председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов. - Внесение поправок в действующие законы – абсолютно нормальная практика. Это не значит, что когда-то был принят плохой закон. Просто бывают коррективы, которые со временем выявляются самой жизнью. В этом и заключается законотворческая работа».

Напомним, в июле 2018 года областным Собранием депутатов был принят закон области, увеличивающий со 100 до 1000 рублей ежемесячную денежную выплату лицам, уволившимся после 1 января 2003 года из образовательных учреждений области в связи с выходом на пенсию и имеющим стаж по должности руководителей образовательных организаций на территории области не менее 15 лет.