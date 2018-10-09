Общество

Центнер белорусской клюквы без фитосанитарного сертификата пытались ввезти в Псковскую область

На фитосанитарном контрольном пункте «Лобок», расположенном в Псковской области на российско-белорусском участке административной границы, инспектором территориального Управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль партии свежей клюквы. Центнер ягод прибыл из Витебской области Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления.

В результате контрольно-надзорных мероприятий государственным инспектором Управления установлено, что груз следовал без фитосанитарного сертификата, что является нарушением требований Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории ЕАЭС.

Ввоз 100 килограммов подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.