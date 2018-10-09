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Общество

Оплатить долги по 18 исполнительным производствам пришлось великолучанину, чтобы снять арест с карты

10.10.2018 18:27|ПсковКомментариев: 0

Сразу 17 штрафов ГИБДД и 1 задолженность по кредиту оплатил житель Великих Лук, чтобы снять арест со своей банковской карты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП г. Великие Луки в отношении должника Г. находилось сразу 18 исполнительных производств по взысканию штрафов в пользу ГИБДД и одному кредитному обязательству.

Все исполнительные производства были возбуждены в 2018 году. В целях своевременности исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке.

Должник Г. смириться с арестом своей карты не мог, т. к. на неё как раз должны были поступить деньги от родственников.

Великолучанин не стал затягивать со своими долгами и добровольно пришел в отдел судебных приставов, попав к дежурному работнику, и оплатил все имеющиеся у него задолженности в общей сумме 35 тысяч рублей.

Все исполнительные производства гражданина Г. после перечисления денежных средств взыскателю будут окончены фактическим исполнением.

О необходимости проверять себя на долги на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, на сайте можно воспользоваться сервисом «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личным кабинетом стороны исполнительного производства».

Теги: #УФССП России по Псковской области #пристав
Источник: Псковская Лента Новостей
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