Общество

Должно ли государство быть патерналистским в вопросах здравоохранения?

Важным вопросом, которым сегодня задаются многие люди, является вопрос о роли и значении государства в нашей жизни, в жизни каждого конкретного гражданина России.

Мне же сегодня хотелось бы поговорить о роли государства в чисто медицинском аспекте. Должно ли государство обеспечивать сохранность здоровья собственных граждан, или же вопрос сохранения здоровья является индивидуальной проблемой каждого конкретного гражданина нашей страны? Другими словами является ли наше государство патерналистским по отношению к жителям России, или оно выступает как партнер (бизнес-партнер) гражданина, не несущий за него (состояние его здоровья) ответственности?

От ответа на данный вопрос зависит многое, ведь если наша страна является государством-патером (отцом) то оно обязано бесплатно лечить и исцелять всех своих граждан. Какой же нормальный отец допустит, чтобы его дети (граждане) в семье болели и не получали бесплатной медицинской помощи)?

Патерналистское государство – это государство, в котором гражданин всегда найдет поддержку и опору, точно так, как в семье мы находим поддержку у родителей.

Если же мы примем за аксиому положение о том, что государство не более чем партнер гражданина, то никакой ответственности за жизнь и здоровье своих граждан такое государство не несет. Как не несет ответственности за жизнь и здоровье своего компаньона его партнер по бизнесу.

Патерналистское государство в целях заботы о здоровье граждан издает (и следит за их соблюдением) законы, охраняющие здоровье, строит и открывает новые поликлиники, больницы, кабинеты медицинской помощи, санатории. Одновременно расширяет перечень доступных для всех граждан такого государства бесплатных медицинских услуг. Оно является гарантом защищенности здоровья каждого конкретного гражданина проживающего в нем.

Партнерское же государство рассматривает собственных граждан как партнеров по бизнесу, такое государство постепенно планомерно самоустраняется от медицинских проблем собственных граждан, предоставляя каждому конкретному гражданину право на самостоятельную защиту собственного здоровья, здоровья своих родных и близких.

В таком государстве постепенно «оптимизируется» объем доступной (номинально бесплатной) медицинской помощи населению. Но давайте будем честными – под чиновничьим канцеляризмом «оптимизация» в реальной жизни подразумевается сокращение и ликвидация. Сокращается количество доступных для обычных граждан лечебных учреждений. Меняется законодательная база. В таком государстве здравоохранение рассматривается как бизнес, который должен приносить прибыль.

Строго говоря, в патерналистском государстве в принципе невозможна ситуация, при которой родители ребенка страдающего серьезным заболеванием, которое требует дорогостоящего медицинского вмешательства, были бы вынуждены собирать необходимые на лечение денежные средства, обегая различные благотворительные организации и посредством СМС-сборов. Патерналистское государство, как хороший отец само найдет на это деньги, и исцелит нуждающегося в медицинской помощи гражданина. В этом его суть.

Если же государство – только лишь бизнес-партнер, ситуация, описанная выше, есть вариант нормы. Для него медицина – это один из видов бизнеса, в ряду других. А деньги как известно не пахнут, и отчаявшийся родитель, обивающий пороги различных благотворительных фондов, выбивающий деньги на лечение своего ребенка для такого государства не более, чем участник цепочки в бизнес-отношениях.

По моему глубочайшему убеждению, наше государство в вопросах охраны здоровья обязано вести себя патерналистски.

Именно государство должно заботиться о здоровье каждого конкретного гражданина и нести за него ответственность. Здравоохранение – это не бизнес, а одна из фундаментальных основ государственности, определяющей, какой гражданин будет в этом государстве, и то, как он будет к нему относиться. Очень жаль, что наше государство в последнее время об этом все реже вспоминает…

Иван Васильев, фельдшер скорой медицинской помощи, общественник