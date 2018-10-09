Общество

В полиции Пскова подвели итоги работы за 9 месяцев

Сегодня, 10 октября, в Управлении МВД по городу Пскову подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, в оперативном совещании приняли участие руководители и личный состав управления, представитель муниципалитета и прокуратуры.

Врио начальника УМВД России по городу Пскову, полковник полиции Сергей Сурин доложил оперативную обстановку, отметив, что за прошедшие 9 месяцев наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений.

Сергей Сурин также отметил, что ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила держать криминогенную обстановку в городе под контролем.

И.п. главы города Пскова Сергей Гаврилов поблагодарил сотрудников управления за профессионализм, добросовестную работу и верность профессии, а также пожелал личному составу дальнейших успехов в сохранении положительных тенденций и спокойных будней на службе по охране общественного порядка в городе.

Напомним, за девять месяцев 2018 года за добросовестное выполнение служебного долга и охрану правопорядка на дорогах города грамотами главы Пскова Ивана Цецерского награждены 22 сотрудника УМВД и ГИБДД.