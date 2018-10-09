Общество

В Пскове подвели итоги чемпионата «Абилимпикс»

В среду, 10 октября, в Пскове состоялось закрытие третьего Псковского чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Церемония прошла на сцене областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Итоги конкурса подвел его председатель, начальник государственного управления образования региона Александр Седунов, который еще раз подчеркнул важность чемпионата для самореализации особых людей, их профессионального роста и трудоустройства. Руководитель ведомства вручил всем победителям и призерам чемпионата дипломы и медали чемпионата.

Среди школьников первое место в компетенции «бисероплетение» заняла учащаяся Центра специального образования № 2 Мария Иванова, а лучшим в гончарном деле был признан ученик Центра специального образования № 1 Никита Болков.

В категории «студенты» победителем в «Поварском деле» стала Полина Трофимова из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. В номинации «Сухое строительство и штукатурные работы» первое место у студента Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Альберта Вишнякова. Диплом первой степени в компетенции «Флористика» получила студентка Псковского политехнического колледжа Ксения Чевская. Высшую награду в компетенции «Медицинский и социальный уход» завоевала Анна Винидиктова из Псковского медицинского колледжа.

Студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Владимир Фадеев и Юлиана Матвеева победили в компетенциях «Мебельщик» и «Портной» соответственно.

В компетенции «Швейное дело» победу среди студентов одержала Ольга Панова из Великолукского политехнического колледжа, а среди специалистов — воспитанница Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца Галина Тиняева.

Еще один воспитанник мастерских — Андрей Ламбет — признан лучшим в компетенции «Ландшафтный дизайн» в категории «специалисты».

Все конкурсанты получили свидетельства об участии в «олимпиаде возможностей». Также благодарственные письма за участие в конкурсе профмастерства были вручены экспертам и руководителям образовательных учреждений, ставших площадками для его проведения.

Кроме того, в рамках церемонии состоялись совместные творческие выступления студентов псковских колледжей и особых артистов.

Напомним, что в этом году впервые в чемпионате приняли участие более 60 человек.

«Абилимпикс» (в переводе с английского языка «олимпиада возможностей») проводится в России по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства Российской Федерации и реализуется в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда». В Псковской области «Абилимпикс» проводится с 2016 года.