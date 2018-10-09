Общество

Решения ЕСПЧ больше не будут действовать на территории РФ

Россия не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Такое решение было спровоцировано переносом рассмотрения резолюции о реформировании правил голосования в ассамблее. Об этом «Известиям» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он также отметил, что юрисдикция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) больше не распространяется на территорию РФ из-за того, что Москву лишили права участвовать в выборах судей. Толстой подчеркнул, что Москва не видит смысла находиться в организации, которая «похоронила основные принципы демократической работы».

«В тех условиях, которые сегодня созданы в ассамблее усилиями украинских и британских русофобов и примкнувших к ним жертв хамской антироссийской пропаганды, мы работать не хотим. С большой долей вероятности в таких условиях участвовать в этом откровенном «цирке с резиновыми перчатками» Россия не будет», - заявил он «Известиям».

Как заявили «Известиям» в делегации Германии, практически все ее участники были готовы проголосовать за предложенную реформу, которая бы значительно «укрепила позицию ПАСЕ как международной диалоговой площадки».

«Несмотря на расхождения по крымскому вопросу и конфликту на востоке Украины, Россия должна остаться в СЕ и под юрисдикцией ЕСПЧ, а также продолжить работу в ПАСЕ с тем, чтобы вести диалог в том числе и по противоречивым вопросам», - сказал «Известиям» депутат от партии ХДС Андреас Ник.