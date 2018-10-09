Общество

Штраф за ложный вызов экстренных служб могут увеличить в пять раз

Мосгордума предложила в пять раз увеличить штраф за заведомо ложный вызов пожарных, полиции или скорой помощи. С соответствующим законопроектом ознакомились «Известия».

Также документ предусматривает для нарушителей наказание в виде выполнения ими обязательных работ сроком до 200 часов.

В настоящее время отмечается рост числа вызовов по вымышленным поводам, однако на законодательном уровне серьезные санкции применяются лишь в случае заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Ложный вызов влечет за собой большие расходы бюджетных средств, а также лишает необходимой помощи тех, кто в ней действительно нуждается.

Эксперты признают эффективность применения в отношении шутников общественных работ, однако отмечают необходимость повышения предложенного размера штрафных санкций.