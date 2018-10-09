Общество

Житель Петербурга пожаловался прокурору Псковской области на дорогу

10 октября прокурор области Сергей Белов провел в г. Пскове личный прием граждан по поручению президента Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, поводами для жалоб, с которыми заявители обратились к прокурору области, стали защита прав инвалидов, ненадлежащее дорожное покрытие и невыплата заработной платы.

Так, два жителя Псковской области, являющиеся инвалидами, обратились на прием по поводу нарушений сроков получения технических средств реабилитации.

Житель Санкт-Петербурга обеспокоен ненадлежащим дорожным покрытием автодороги Мавково-Заянье Плюсского района.

На нарушение сроков выдачи заработной платы жаловались жители Плюсского района, работавшие в МУП «Сервис».

В ходе личного приема заявителям подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы.

По всем поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролируется прокурором области.