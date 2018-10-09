Общество

Великолучан приглашают на Праздник белых журавлей

22 октября - День белых журавлей, праздник, посвященный памяти погибших солдат во всех войнах и военных конфликтах. Этот памятный день известен не только по всей России и в странах СНГ, но и далеко за их пределами. А такое поэтическое название появилось благодаря одноименному стихотворению «Журавли» Расула Гамзатова.

Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского совместно с Городским домом культуры им. В.И. Ленина приглашают великолучан и гостей города на Праздник белых журавлей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в этот вечер прозвучат стихи, проза, музыкальные композиции в исполнении артистов Городского дома культуры им. Ленина, участников молодёжного клубного объединения «Живое слова», а также горожан, неравнодушных и почитающих слово о войне. Для детей будет организован мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов, который проведет библиотекарь библиотеки-филиала №2 Ирина Журавлёва.

Мероприятие состоится 22 октября в 18.00 на площадке торгового центра «Апельсин».