Общество

Тимуровцы Псковского облсовпрофа и представители старшего поколения побывали на экскурсии в усадьбе Ореховно

10 октября волонтеры тимуровского отряда Псковского облсовпрофа вместе с группой старшего поколения посетили усадьбу Ореховно в Пустошкинском районе. Всего в экскурсии приняли участие 29 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа. Они познакомились с историей цветущего сада, который был создан известным ландшафтным дизайнером Александром Гривко на месте пустыря, осмотрели миниатюрный замок в англо-нормандском стиле. После прогулки по оранжерее участники экскурсии отправились на обед на базу отдыха «Алоль».

«Впечатления от поездки в Ореховно не передать словами. Я побывала в прекрасном живописном месте. День был теплый и солнечный, но еще теплее его сделала необыкновенным компания, с которой я побывала в усадьбе. У меня не повернётся язык назвать их пенсионерами: эти люди полны энергии, они любознательны, они открытые и добрые, они являются настоящим примером даже для молодежи. Я многое узнала в этот день. И эта поездка надолго останется в моей памяти и моём сердце», – рассказала волонтер социального проекта Екатерина Подковырина.

Напомним, что бригада молодых профсоюзных добровольцев уже три года безвозмездно оказывает помощь нуждающимся в ней пенсионерам Пскова. Ежемесячно волонтеры помогают им в уборке помещений, мытье окон и полов, сопровождают на прогулках, а также просто общаются, что особенно важно для старшего поколения. «Тимуровцы двух поколений» – это совместный проект общественной организации «СемьЯ», СОП Псковский облсовпроф и первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ. В июле 2015 года проект стал одним из победителей программы «Активное поколение» и получил финансирование от благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко сроком на полгода. В настоящий момент проект существует благодаря партнерским отношениям с несколькими общественными организациями, в том числе Центром устойчивого развития региона и команде волонтеров-студентов.

С сентября 2016 года отряд тимуровцев принимает участие в социальном проекте «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области». Благодаря партнерской поддержке отряд расширил территорию оказания помощи пенсионерам, получив возможность выезжать в районы Псковской области, а также оказывает помощь в сопровождении пенсионеров на экскурсияx.

Заявки на предоставление помощи отрядом принимаются по будням с 9.00 до 17.00. По всем вопросам можно позвонить координатору волонтерского отряда Светлане Артемьевой - 8 (8112) 72-39-05.