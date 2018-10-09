Общество

Псковичей ждут скидки в магазине мебельной фурнитуры «Глэдис»

Магазин мебельной фурнитуры «Глэдис» предоставляют клиентам скидки от 3 до 10%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в магазине, по средам,с 10.00 до 19.00 при покупке от 500 рублей скидка для всех покупателей -10%.

В будние дни с 10.00 до 19.00 от любой суммы покупки для пенсионеров скидка - 3% (при предъявлении пенсионного удостоверения).

Напомним, что летом магазины автозапчастей и мебельной фурнитуры под брендом «Глэдис» начали работу по новому адресу: город Псков, улица Леона Поземского, 108Б.

Контактный телефон: 8(953)2442402.