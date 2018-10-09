Общество

Кадастровая палата по Псковской области: По вопросу изменения размера земельного налога за 2017 год необходимо обращаться в УФНС

В связи с поступающими вопросами в отношении земельного налога, Кадастровая палата по Псковской области поясняет: формирование налоговых расчетов относится к компетенции Управления федеральной налоговой службы по Псковской области. По вопросу изменения размера земельного налога за 2017 год необходимо обращаться в УФНС по Псковской области.

Стоит отметить, что земельный налог за 2017 год исчислен исходя из кадастровой стоимости, установленной по результатам произведенной в 2016 году кадастровой оценки земельных участков.

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц в суде или в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

По вопросам о пересмотре кадастровой стоимости рекомендуем обращаться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по адресу: 180017, г. Псков, ул. Рабочая, 11, каб.35, тел.: 8 (8112) 687433.