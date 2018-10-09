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Общество

Инспекция труда Псковского облсовпрофа: Переходный период для проведения специальной оценки условий труда подходит к концу

11.10.2018 10:14|ПсковКомментариев: 3

Инспекция труда Псковского облсовпрофа напоминает работодателям, что 31 декабря 2018 года истекает срок для безусловного завершения проведения специальной оценки условий труда.

Порядок проведения специальной оценки условий труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, были установлены Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника. Обязанность по организации и финансированию проведения специальной оценки условий труда возлагается на работодателя. По результатам ее проведения работникам устанавливаются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.

Согласно части 6 статьи 27 закона специальная оценка условий труда может проводиться поэтапно и должна быть завершена не позднее чем 31 декабря 2018 года. Завершать проведение СОУТ ранее этой даты не обязаны даже те организации, которые до вступления в силу указанного закона не проводили аттестацию соответствующих рабочих мест.

В силу ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП непроведение СОУТ влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на должностных лиц – в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;

на юридических лиц – от 60 тыс. до 80 тыс. руб.

В своем письме министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин напомнил о необходимости завершения проведения спецоценки не позднее указанной даты. При этом отмечается, что по состоянию на апрель этого года СОУТ была проведена лишь на 65% рабочих мест.

Приводим текст письма министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2018 г. №  15-4/10/В-4010 «О специальной оценке условий труда» полностью:

«В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 28 декабря 2013 № 426 «О специальной оценке условий труда» (далее — Федеральный закон № 426-ФЗ) работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работников.

Результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда могут использоваться до окончания срока их действия, но не позднее, чем 31 декабря 2018 г.

По результатам проведения специальной оценки условий труда работникам устанавливаются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

По состоянию на апрель 2018 г. специальная оценка условий труда в Российской Федерации проведена лишь на 65% рабочих мест.

В то же время, в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда действуют до окончания срока их действия, но не позднее, чем 31 декабря 2018 года.

В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ обязанность по организации и финансированию проведения специальной оценки условий труда возлагается на работодателя.

Исходя из этого, в целях недопущения снижения объема гарантий, компенсаций и прав работников на безопасный труд в связи с возможным риском проведения специальной оценки условий труда до конца 2018 года не в полном объеме, прошу Вас обратить особое внимание на недопустимость нарушения требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 426-ФЗ в части безусловного завершения проведения специальной оценки условий труда не позднее, чем 31 декабря 2018 г. на территории субъекта Российской Федерации».

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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