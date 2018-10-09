Общество

Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс принят Госдумой в первом чтении

Законопроект, который предлагает внести изменения в Земельный кодекс, принят Государственной Думой в первом чтении. Проект закона представила заместитель министра экономического развития РФ – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. Документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов установления видов разрешенного использования земельных участков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе управления Росреестра по Псковской области законопроект, в частности, предлагает разрешить строительство жилого дома на земельном участке, предоставленном крестьянскому (фермерскому) хозяйству. При этом, чтобы не допустить злоупотребления этим правом и исключить застройку земель сельхозназначения, предлагается запретить образование земельного участка под таким домом и его перепродажу.

Законопроект также предлагает установить единообразный порядок определения видов разрешенного использования земельных участков, которые наряду с другими характеристиками определяют правовой режим земельных участков. Согласно документа виды разрешенного использования должны устанавливаться соответствующими регламентами использования территории: градостроительным – для земель населенных пунктов, лесохозяйственным – для земель лесного фонда и положением об особо охраняемой природной территории для соответствующих земель. Категорию земель и вид разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов, предлагается определять при их образовании без принятия решения о переводе земельного участка из одной категории в другую.

«Принятие законопроекта позволит сократить количество споров из-за противоречий, возникающих при определении разрешенного использования земельных участков. Применение положений, предлагаемых в проекте закона, будет способствовать созданию необходимых условий для рационального использования земли, эффективной работе органов государственной власти и местного самоуправления, а также устранению излишних административных барьеров в процессе взаимодействия с правообладателями земельных участков», - сказала Виктория Абрамченко.

В проекте закона предлагается изменение видов разрешенного использования земельных участков из состава земель, являющихся сельскохозяйственными угодьями, проводить в порядке, установленном законом субъекта Федерации, с учетом ограничений, предусмотренных Земельным кодексом в отношении таких земель. Это позволит регионам регулировать вопросы установления и изменения видов разрешённого использования участков из земель сельхозназначения с учетом местных особенностей.

Для граждан авторы законопроекта предлагают установить возможность выкупа земельных участков, арендуемых для личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества, при условии их надлежащего использования в течение трех лет.