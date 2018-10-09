Общество

Сегодня пользователи интернета столкнутся с проблемами

Сегодня вечером сменятся криптографические ключи интернета. Американская корпорация ICANN, которая управляет доменными именами и IP-адресами, обновит криптографические ключи. В результате пользователи интернета могут столкнуться с серьёзными проблемами, прогнозирует Алексей Маланов, эксперт «Лаборатории Касперского».

«Злоумышленники могут активизироваться и запустить спам-рассылки, баннеры, призывающие "сменить браузер", и поддельные сайты, предлагающие ввести свои пароли», - заявил он на конференции в «Российской газете».

Криптографические ключи были введены в 2010 году, в 2016 году были сгенерированы новые ключи.