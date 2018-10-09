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Круглый стол о проблемах и тенденциях развития Национальной системы квалификаций в регионе пройдет в Пскове

Круглый стол «Проблемы и тенденции развития Национальной системы квалификаций в Пскове и Псковской области» пройдет в Пскове.

Его организаторами выступают представитель Ассоциации по развитию профессиональных квалификаций и компетенций Северо-Запада (Ассоциация РПКК Северо-Запада) по Пскову и Псковской области – ООО «Центр правовой информации Консультант», Ассоциация РПКК Северо-Запада, Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) при участии Национального агентства развития квалификаций (НАРК).

Цели круглого стола - определение основного вектора сопряжения профессиональных стандартов и образовательных программ, определение дальнейших путей развития Национальной системы оценки квалификаций на финансовых рынках и по другим видам экономической деятельности в Пскове и Псковской области.

К участию в мероприятии приглашены представители администрации Псковской области, Государственной инспекции труда в Псковской области, Отделения ПФ РФ по Псковской области, Торгово-промышленной палаты Псковской области, ведущих объединений работодателей, центров оценки квалификации, вузов и организаций образования Псковской и Новгородской областей.

В настоящее время последовательно создается и внедряется национальная система профессиональных квалификаций, которая основана на взаимодействии профессионалов и практиков.

Не так давно вступил в силу Федеральный закон № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», принятый в целях оценки качества подготовки специалистов и соответствия требованиям работодателей. Сейчас в сфере деятельности СПКФР разработано более 35 профессиональных стандартов, позволяющих разрабатывать инфраструктуру Центров оценки квалификации (ЦОК), в которых специалисты финансовых рынков проходят независимую оценку квалификации.

Также сегодня актуален вопрос сопряжения усилий рынка труда и системы образования.

Диана Маштакеева выступит с приветственным словом и расскажет о современном состоянии и направлениях развития Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.

Анна Андреева подчеркнет важность независимой оценки квалификации как инструмента повышения конкурентоспособности работников на рынке труда.

Вероника Шубаева осветит проблемы профессиональной подготовки специалистов, отвечающих корпоративным требованиям в области финансового рынка.

Татьяна Малицкая расскажет об опыте проведения независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка, а также ответит на любые вопросы, связанные с профстандартами и независимой оценкой квалификаций.

Александр Яудземис озвучит цели и задачи Представительства Ассоциации РПКК Cеверо-Запада на территории Псковской области.

Ирина Смирнова поделится сложностями внедрения профстандартов на предприятии.

Дата мероприятия - 18 октября 2018 года.

Начало – 10:30, завершение – 17:00.

Адрес проведения мероприятия – конференц-зал, г. Псков, Октябрьский пр., 23/25 (Псковское отделение Сбербанка). На входе действует пропускная система. При себе иметь паспорт.

Программа мероприятия – http://exlege.ru/lp/kruglyystol

Регистрация участников проводится по телефону: +7 (8112) 56-31-31 или на странице мероприятия: http://exlege.ru/lp/kruglyystol.