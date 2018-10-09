Общество

Студентов Псковской области приглашают принять участие во всероссийском квесте «Лесомания»

Студенческие команды вузов Псковской области могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Лесомания». Он направлен на формирование у студентов ответственного и бережного отношения к лесам и обучение навыкам разумного выбора и использования продукции из древесины. Квест продлится до 28 февраля 2019 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе движения «ЭКА».

Регистрация для участия в квесте открыта на онлайн-портале http://www.лесомания.вузэкоквест.рф.

Студенческим командам, присоединившимся к квесту, предстоит выполнить 12 увлекательных заданий, среди которых: научиться выбирать товары из древесины, полученной путем ответственного лесопользования, сдать макулатуру в переработку, создать социальную рекламу о сбережении леса, решить кейс-задачу, озеленить территорию вуза, организовать посадку деревьев, провести экоурок для школьников и другие.

Вузы, команды которых отлично выполнят задания квеста, будут приглашены в Ассоциацию «зеленых» вузов России - общероссийское молодежное объединение вузов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. На сегодняшний день к Ассоциации присоединились 44 российских университета, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и другие. Членство в Ассоциации – это возможность участия в российских и международных конференциях и стажировках, поддержка экспертов в области устойчивого развития, участие в общероссийском сообществе экологически ориентированных вузов.

10 команд-лидеров квеста ждут полезные экопризы и поездка на общероссийский слет Ассоциации «Зеленых вузов России» в марте 2019 года, где их ждет насыщенная образовательная программа от экспертов-практиков.