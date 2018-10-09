Общество

55 человек покусали клещи на псковских кладбищах в этом году

4035 человек, в том числе 976 детей, обратились в лечебно-профилактические учреждения Псковской области с укусами клещей за период с 13 марта по 3 октября. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров, наибольшее число укушенных отмечено в Пскове (1254 - 31,1% от общего числа обратившихся по области, из них 327 детей), Опочецком районе (316) и Великих Луках (290).

Первичное обращение с укусом клеща в текущем сезоне зарегистрировано 5 марта. По территориям присасывания клешей по области распределились;

- по месту жительства - 957 человек (23,7%)

- лесные массивы - 976 (24,2%)

- садовые участки - 1578 (39,1%)

- огороды - 256 (6,3%)

- места массового отдыха - 149 (3,7%)

- кладбища -55 (1,4%)

- несанкционированные места отдыха - 36 (0,9%)

- детские оздоровительные организации – 6 (0,15%)

- базы отдыха – 16 (0,4%)

- места прокладки электрических сетей - 6 человек (0,15%).

За анализируемый период зарегистрировано: два случая клещевого вирусного энцефалита — в Пскове и Красногородском районе (человек заразился через сырое козье молоко) и пять случаев клещевого боррелиоза (два случая в Красногородском районе и по одному в Пскове, Опочецком и Псковском районе).

Иммуноглобулинопрофилактикой было охвачено 182 человека, в том числе 181 ребенок. За 9 месяцев привито от клещевого энцефалита 1953 человека, что составило 77,6% от плана. Акарицидные обработки за весь эпидсезон проведены на площади 640,966 га.