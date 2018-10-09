Общество

В Стругокрасненском районе состоялся Информационный день правового просвещения и правовой помощи

Псковское отделение Ассоциации юристов провело Информационный день правового просвещения и правовой помощи в Стругах Красных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации, в ходе информационного дня была проведена диалоговая лекция, направленная на профилактику мошеннических действий, по окончании лекции юристы провели индивидуальные консультации по различным вопросам.

В начале лекции юрист Неля Лебедева отметила, что «главный метод борьбы с мошенниками - это обсуждение методов и форм обманов которые они используют, а так же необходимость обязательно обращаться в правоохранительные органы и решать проблемы с помощью профессиональных юристов». Особое внимание в ходе беседы было уделено новым видам мошенничества с банковским картами, в сети Интернет при покупке или продаже товаров, обманам в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе беседы участники поделились своими историями, обсудили алгоритмы противодействия мошенникам.

Во второй части информационного дня юристы проведи индивидуальные консультации, в ходе которых гране получили ответы на интересующие их вопросы.

Информационные дни в районах проводятся в рамках проекта «Защита прав социально-незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи в Псковской области» с использование гранта президента Российской федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основная идея проекта состоит в повышении доступности бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, проект способствует развитию общей правовой грамотности и вовлечению юридического сообщества в социально-значимую деятельность. Суть проекта: юридическое просвещение и практическая помощь. Отметим так же что, в рамках проекта ежедневно работает «горячая линия» для граждан, нуждающихся в юридической помощи (89532356767); в офисе Ассоциации по адресу: Псков ул. Ленина, 7 еженедельно по предварительной записи проводятся очные юридические консультации для социально-незащищенных граждан.