Общество

Губернатор вручил награды лучшим педагогам Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 11 октября, вручил награды лучшим педагогическим работникам региона. Торжественная церемония прошла в Приказной палате Псковского кремля и была приурочена ко Дню учителя. В самом сердце областной столицы собрались учителя начальных, средних и старших классов, воспитатели, педагоги ссузов и вузов, официальные лица, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Предваряя церемонию награждения, Михаил Ведерников еще раз поздравил педагогических работников региона с профессиональным праздником, заметив, что в России этот день уже давно воспринимается как народный. «Причиной этому является та огромная роль, которую учителя играют в нашем обществе. У нас в области почти 10 тысяч педагогов. От труда этого профессионального сообщества зависит мировоззрение и система ценностей молодого поколения, уровень квалификации наших специалистов, готовность жителей региона трудиться на благо родного дома, не покидая его в пользу других городов», - сказал он и поблагодарил собравшихся за ответственный труд, профессионализм и любовь к своему делу.

По словам губернатора, в системе образования Псковской области еще многое предстоит сделать, и речь идет не только о техническом перевооружении, строительстве современных аудиторий, спортивных залов, лабораторий и компьютерных классов. «Чаще всего не хватает банального ремонта, и сегодня это направление - один из приоритетов в нашей работе. В 2018 году, сверх плана, на средства резервного фонда области и правительства РФ, был проведен ремонт разной степени сложности на территории 37 школ и детских садов. Всего на эти цели было выделено более 110 млн рублей», - сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, поддержка оказывается и на уровне руководства страны. Сейчас областные власти прорабатывают механизм выделения Псковской области уже в этом году дополнительно 350 млн рублей на ремонт двух школ в Великих Луках и одной - в Пскове, отметил он.

Также развивается система дополнительного образования, создается инфраструктура для полноценного личностного и профессионального развития наших детей. «В скором времени в Пскове откроется первый в области детский технопарк „Кванториум“, и аналогичный будет построен и в Великих Луках. Мы продолжим эту системную работу, как и вы продолжаете свою», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что в Псковской области сильная преподавательская школа, где трудятся неравнодушные и высококвалифицированные специалисты: среди педагогов более 2 тыс отличников народного просвещения и профтехобразования, и еще более 1,3 тысяч человек отмечены нагрудными знаками «Почетный работник образования России».

Сегодня в рамках церемонии 44 педагогических работника получили из рук губернатора Псковской области государственные и ведомственные награды: знаки «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», Почетные грамоты министерства просвещения РФ, Почетные грамоты администрации Псковской области, дипломы победителей конкурса лучших учителей 2018 года - лауреатов премии министерства просвещения РФ и администрации Псковской области.

Благодарственное письмо администрации Псковской области получила Тямшанская гимназия Псковского района, которая стала победителем конкурса инновационных образовательных программ по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания, получателем гранта министерства просвещения РФ.

Отдельно глава региона отметил учителя истории многопрофильного лицея № 4 города Пскова Илью Казанцева, который вошел в пятерку финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018».

«Вы - главное достояние системы образования региона, и мы будем делать все необходимое для того, чтобы вас поддерживать. Спасибо вам за работу!» - заключил Михаил Ведерников.

С ответным словом выступила победитель конкурса лучших учителей 2018 года, лауреат премии Министерства просвещения Ольга Петрова. «Лучший учитель - это талантливый, креативный, творческий человек, и я думаю, что все наши учителя такие. Для меня участие в конкурсе - это обобщение собственного опыта, педагогических методик и взглядов на педагогику. Мы каждый день входим в класс, и на нас смотрят дети - будущее России, и от того, какими они станут, зависит и наше с вами будущее тоже», - сказала Ольга Петрова и поблагодарила Михаила Ведерникова за поддержку учителей.

В завершение торжественного приема лучших педагогов области поздравили творческие коллективы Псковской области.