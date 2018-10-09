Общество

Из-за задолженности в 2 рубля псковичу наложили арест на все имущество

Из-за задолженности в 2 рубля псковичу наложили арест на все имущество. Соответствующая жалоба опубликована на сайте губернатора Псковской области ведерников.рф.

«Суть вопроса проста, для проверки начисленных налогов обратился за информацией о кадастровой стоимости моих объектов недвижимости в кадастровую палату. И тут узнаю, что на все мое недвижимое имущество наложен арест, или, как выразились сотрудники кадастровой палаты, - запрет на проведение регистрационных действий. На мой возмущенный вопрос - какими такими действиями я заслужил такое жесткое наказание, был получен ответ, что такую обеспечительную меру наложил судебный пристав за долг (не падайте в обморок) два рубля девять копеек! Представляете, за долг два рубля девять копеек запрет на имущество в миллионы рублей! Абсурд!» - возмутился пскович.

«При этом, такие ограничения наложены еще в августе месяце, а до октября я об этом даже и не знаю, никто не соизволил известить! Откуда взялся этот долг, кто его мне начислил? Спасибо кадастровой палате - просветили!» - рассказал пользователь сайта.

«Могу себе представить, сколько человек задействованы в этом процессе - написать бумаги, передать друг другу между ведомствами, внести во всевозможные базы данных эти ограничения, а затем за 2 рубля все то же самое сделать, чтобы их снять! Зарплату скольким людям надо для этого платить! А где соразмерность наказания допущенным нарушениям? Или эти слова для чиновников просто профанация – сделал бездумно свое дело и дальше трава не расти! Ну, нельзя же так, я думаю, что я не один такой, и каждому добропорядочному гражданину как минимум неприятно, а то и морально больно за такие малозначительные долги считаться «грозным нарушителем закона», раз такие меры воздействия к нему применяются. Неужели нельзя установить какую-то минимальную планку долга, за которую и проводить все эти карательные меры. Слышал, что уже и за границу выпускают, если долг не более 30 тысяч рублей. А тут за два рубля – и арест на все имущество!» - написал пскович.

Он просит разобраться в существующей проблеме.