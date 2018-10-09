Общество

Псковские приставы арестовали здание гостиницы за долги перед банком

Судебным приставом-исполнителем УФССП России по Псковской области наложен арест на земельный участок с расположенным на нем зданием гостиницы должницы Г., которая задолжала по кредитам более 5 миллионов рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, сводное исполнительное производство в отношении юридического лица и гражданки Г. было возбуждено в 2018 году. В соответствии с данными исполнительного производства общая сумма долга должников составляла 5 миллионов 762 тысячи рублей. Данная задолженность должна быть взыскана в пользу кредитного учреждения.

В процессе работы над исполнительным производством, было установлено, что единственное, чем может быть покрыта данная задолженность перед банком - это имущество гражданки Г., а именно, имеющаяся в её собственности здание с земельным участком. Здание это - небольшая гостиница в г. Пскове.

Данные объекты недвижимого имущества были подвергнуты судебным приставом-исполнителем описи и аресту, на общую сумму в 6 миллионов рублей. После сбора необходимых документов, если задолженность не будет погашена, данное здание с земельным участком, будут выставлены на публичные торги.

Напоминаем гражданам, что судебный пристав-исполнитель вправе применить предусмотренные ФЗ «Об исполнительном производстве» меры принудительного исполнения. К таким мерам относится, в частности, обращение взыскания на имущество должника, и, как следствие, арест имущества приставом.