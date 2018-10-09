Общество

В библиотеке псковичи чаще всего берут «Капитал» Маркса и «Думай как миллиардер» Трампа

Первый заместитель директора МАУК «Централизованная библиотечная система» Пскова Людмила Слабченко назвала самые популярные книги у псковичей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции в Общественном центре ПЛН она озвучила топ-3 книг, которые псковичи чаще всего берут в центральной библиотеке на Конной.

Первое место занимает «Капитал» Карла Маркса. Второе место - у книги «Думай и богатей» Наполеона Хилла. На третьем месте - «Думай как миллиардер» Дональда Трампа.

«Можем сделать вывод о том, что псковичи думают, как разбогатеть», - отметила Людмила Слабченко.

Также популярностью у псковичей пользуются детективы и фэнтези.