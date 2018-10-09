ТК «ПИК 60» приглашает бесплатно одеться

«Спортландия» и студия «Игра и компания» проводят любительское соревнование в ТК «ПИК60».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгового комплекса, соревнование проводится в на втором этаже около магазина «Спортландия». Участие могут принимать как взрослые, так и дети.
Соревнование заключается в выполнении двух несложных спортивных заданий на время. Каждый этап проходит по предварительной регистрации. Каждый этап рассчитан на 90 человек.
В каждом этапе определяется 15 победителей, которые попадают в финал.
Призы и подарки:
1-е место - любая единица одежды или пара обуви
2-е место - сертификат на 5000 рублей
3-е место - сертификат на 3000 рублей
Соревнование состоит из 2-х этапов и финала.
- Первый этап состоится 13 октября в 14.00
- Второй этап 20 октября в 14.00
- Финал 27 октября в 14.00
Подробности мероприятия - https://vk.com/topic-102707452_39161251.