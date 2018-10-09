Общество

ТК «ПИК 60» приглашает бесплатно одеться

«Спортландия» и студия «Игра и компания» проводят любительское соревнование в ТК «ПИК60».

Хочешь бесплатно одеться? А ты готов за это побороться?!

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгового комплекса, соревнование проводится в на втором этаже около магазина «Спортландия». Участие могут принимать как взрослые, так и дети.

Соревнование заключается в выполнении двух несложных спортивных заданий на время. Каждый этап проходит по предварительной регистрации. Каждый этап рассчитан на 90 человек.

В каждом этапе определяется 15 победителей, которые попадают в финал.

Торопитесь! Места ограничены!

Призы и подарки:

1-е место - любая единица одежды или пара обуви

2-е место - сертификат на 5000 рублей

3-е место - сертификат на 3000 рублей

Соревнование состоит из 2-х этапов и финала.

- Первый этап состоится 13 октября в 14.00

- Второй этап 20 октября в 14.00

- Финал 27 октября в 14.00

Подробности мероприятия - https://vk.com/topic-102707452_39161251.