Общество

Литературное кафе может появиться в Псковской областной библиотеке

Литературное кафе может появиться в Псковской областной библиотеке после ремонта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила заместитель генерального директора по развитию Псковской областной универсальной научной библиотеки Василиса Владимирова.

Площади библиотеки увеличатся за счет настройки над актовым залом. «Площади были рассчитаны на хранение 500 тысяч книг, сегодня их уже 2 млн. У нас будет современное оборудование для хранения книг. Появится уникальная лаборатория по восстановлению раритетных книг», - рассказала она.

«Мы мечтаем о литературное кафе. Чтобы была такая неформальная площадка для общения, для встреч с писателями. Мы надеемся это осуществить», - отметила Василиса Владимирова.

Кроме того, анонсировано появление «роскошного» медиазала «Псковиана», комфортных зон для читателей, новой входной группы, лифта и нового фасада. «Будет красота», - высказала мнение гостья пресс-центра ПЛН.

Добавим, что открытие областной библиотеки после ремонта запланировано на июнь 2019 года.