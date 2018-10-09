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Общество

Стартовал конкурс управленцев «Лидеры России»

11.10.2018 15:57|ПсковКомментариев: 0

В Москве начался прием заявок на новый конкурс управленцев «Лидеры России» сезона 2018-2019 года. Требования к участникам по сравнению с прошлым годом смягчились. Так, заявку могут подавать теперь и соотечественники, живущие за рубежом. А предельный возраст соискателей увеличен на пять лет.

О начале приема заявок на второй конкурс «Лидеры России» объявил в среду первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, рассказав также об изменениях в правилах для конкурсантов.

«Нам часто писали соотечественники, которые живут не в России, которые живут в странах СНГ, в бывших странах Советского Союза, да и в странах дальнего зарубежья, разговаривающие на русском языке, которые говорили о том, что тоже хотели бы принять участие, - цитирует Кириенко ТАСС. - И вот решением наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации [для участия в конкурсе] не только для граждан России, но и для соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили».

Соотечественники, однако, должны сдать экзамен на свободное владение русским языком. Никаких других особых требований к ним не будет – только те, что предъявляются ко всем остальным.

Кроме того, изменился и возрастной «потолок». «У нас было много жалоб от людей, которые чуть-чуть не попадали по возрасту: у нас был критерий для участия - [возраст] 25-50 лет. Наблюдательный совет прислушался к этим вопросам, и в этом году возраст участников повышен на пять лет – до 55», – сказал Кириенко.

Расширится и состав наставников, с которыми победители конкурса могут потом общаться и поработать. Если на прошлом конкурсе их было чуть больше 60 человек, в этом будет около 90.

Среди наставников в этот раз ожидаются: глава кремлевской администрации Антон Вайно, вице-премьеры Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Константин Чуйченко, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, министр просвещения Ольга Васильева, руководитель Минспорта Павел Колобков, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, руководители госкорпораций и крупных компаний, депутаты, губернаторы, руководители вузов.

Еще одним нововведением, по словам Кириенко, станет появление у конкурса сразу 20 компаний-партнеров. В их числе «Росатом», «Аэрофлот» и «Ростех». Компании примут участие в организации конкурсных испытаний. Конкурсанты получат возможность пройти в них стажировку.

Напомним, конкурс «Лидеры России» проводится уже второй раз. Первый стартовал год назад и завершился в феврале. Заявки подали почти 200 тыс. человек, из которых были выбраны 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения. Из них двое стали губернаторами, трое – заместителями министров. Как сообщили в пресс-службе оргкомитета, организаторы ожидают в этот раз еще больше заявок, чем в прошлом году.

Сам конкурс является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – создать социальные лифты для активных граждан, в частности, для перспективных управленцев. Платформа была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи год назад - по инициативе президента. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

Источник: Псковская Лента Новостей
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