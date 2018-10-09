Общество

Путин подписал закон об отпуске многодетным родителям в удобное для них время

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в любое удобное время работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет. Как пишет ТАСС, документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон дополняет Трудовой кодекс (ТК) РФ новой статьей, в соответствии с которой «работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск будет предоставляться по их желанию в удобное для них время».

До принятия данного документа подобная норма действовала только в отношении одного из родителей, в том числе приемных, опекуна или попечителя, воспитывающего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Ему, согласно ТК РФ, отпуск предоставляется по желанию в удобное время.