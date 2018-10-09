Общество

Год на космических скоростях

Год назад компания Tele2 запустила в Псковской области 4G и с тех пор отлично поработала над развитием инфраструктуры связи в нашем регионе. На данный момент сеть оператора четвертого поколения доступна в большинстве районов, а потребление трафика в ней выросло с начала года в два раза. При этом скорость мобильного интернета в Пскове утроилась.

На встрече с журналистами представители компании Tele2 подвели итоги работы сети 4G в Псковской области. Специалисты с удовольствием констатировали, что оператор уже давно вырвался вперед и из разряда догоняющих перешел в разряд лидеров, на которых равняются. Что касается современных технологий, которые компания взяла на вооружение, то их можно смело назвать космическими.

Впрочем, давайте спустимся на Землю и посмотрим, чего удалось достичь оператору за год после запуска 4G в Псковской области.

Коммерческий директор псковского филиала Tele2 Ольга Воеводина рассказала, что с учетом роста трафика в регионе были проведены технические работы по увеличению емкости сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета в 3 раза. Очень актуальный апгрейд, особенно если учесть, что потребление трафика в сети четвертого поколения у Tele2 с начала года удвоилось, а всего на 4G уже приходится 46% от общего объема интернет-трафика клиентов.

Только в 2018году работы по расширению сетевой инфраструктуры коснулись 24 населенных пунктов. Среди них деревни Алоль, Валуево, Молочково-Дубец, Дубровка, Логуново, Пучнино, Бобриково, Золотково, Красный Луч, Пальцево, Емилово, Трутнево, Пожары, Глубокое, Крупп и другие.

Рост спроса на сети с поддержкой быстрого интернета можно объяснить ростом популярности смартфонов, поддерживающих 4G. Статистика показывает, что уже 67 млн россиян пользуются мобильным интернетом, причем 16 млн из них - только со смартфонов!

По данным Tele2, на сегодняшний день смартфонами пользуется 62% псковичей, при этом треть гаджетов поддерживает сеть четвертого поколения. Наиболее востребованы устройства Samsung (этот бренд лидирует с заметным отрывом) и Apple. Почти четверть телефонов в абонентской базе оператора представлена китайскими марками. Любопытно, что владельцы IPhone 6 и SE качают больше всего трафика. Еще один интересный факт - лидерами по потреблению интернет-трафика в Пскове стали улицы Некрасова, Труда и генерала Маргелова, где расположены торговые центры и различные рекреационные зоны.

«Мы следим за тем, как меняются интересы и предпочтения наших клиентов. Псковичи чаще делают выбор в пользу смартфонов с поддержкой 4G и больше общаются в мессенджерах, чем говорят по телефону. В этом отношении Псковская область идет в ногу со всей страной: у псковичей такие же потребности в быстром мобильном интернете, как и у петербуржцев или москвичей. Мы оперативно фиксируем рост нагрузки на сети и проводим необходимые работы, чтобы обеспечивать высокое качество связи», - заверила Ольга Воеводина, коммерческий директор псковского филиала Tele2.

Вместе с техническим развитием компания Tele2 продолжает работать над выгодными предложениями для своих клиентов. В апреле текущего года оператор обновил тарифную линейку, предложив настоящий конструктор с возможностью самостоятельно добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции. Также абоненты могут бесплатно переносить остатки по пакетам на следующий месяц. В октябре прошлого года оператор запустил еще одну интересную опцию, которая понравилась псковичам, - обмен минут на гигабайты по прозрачному и выгодному курсу, без ограничения в объемах. А с осени этого года абонентам оператора при нулевом и отрицательном балансе автоматически, а главное, совершенно бесплатно, подключается так называемый SOS-пакет. Благодаря этой услуге сохраняется доступ к мессенджеру WhatsApp, навигационным приложениям компании Яндекс (Я.Карты, Я.Навигатор, Я.Транспорт).

Кроме того, в октябре появилась обновленная тарифная линейка «Мой Tele2», включающая в себя предложение с безлимитным интернетом.

И это еще не все! Tele2 продолжила развитие сети дистрибуции, в том числе в новом формате. В Пскове в 2018 году открылись фирменные магазины оператора на улице Яна Фабрициуса, 5а и в здании Ледового дворца (д. Борисовичи, 1), а также на Рижском проспекте, 16. В последнем можно не только приобрести SIM-карту и подобрать смартфон по выгодной цене, но и выпить кофе, ведь здесь одновременно расположены и салон связи, и кофейня.

«Нам удается эффективно инвестировать в развитие инфраструктуры и сохранять при этом доступные цены на услуги, а также запускать новые возможности, которые задают тенденции на рынке. Мы гордимся, что по такому показателю как «готовность рекомендовать оператора» Tele2 в этом году сохраняет лидерство», - подчеркнула Ольга Воеводина.

В компании Tele2 твердо взяли курс на то, чтобы диктовать тренды. Оператор лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам первого полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Также, по данным исследовательского центра «Ромир», Tele2 заняла лидирующую позицию по скорости обслуживания клиентов в контактном центре.