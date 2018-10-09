Общество

«ВКонтакте» запустила онлайн-конкурс среди разработчиков приложений

«ВКонтакте» проводит онлайн-конкурс среди разработчиков для Android и iOS платформ. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Соревнование в рамках VK Mobile Challenge начнется с онлайн-теста. Он состоит из вопросов на знание платформы Android или iOS, нескольких алгоритмических задач и задания со свободной формой ответа. На испытание отводится 90 минут. Задания первого тура будут доступны до 23:59 28 октября.

Участники, которые наберут высокие баллы, пройдут во второй этап. Им предстоит решить продуктовую задачу, рассчитанную на несколько дней работы.

Общий призовой фонд VK Mobile Challenge составит от 1 до 2 млн рублей. Кроме того, участники с лучшими результатами получат шанс присоединиться к команде социальной сети.

Победители VK Mobile Challenge будут приглашены на награждение в Санкт-Петербург.