Общество

Более 100 детей побывали на экологических уроках в Пскове

Ученики школы №22 и Псковской инженерно-лингвистической гимназии стали участниками экологического урока.

На занятии ребята узнали о работе предприятия «АСПО», как организована работа по сбору и вывозу коммунальных отходов. Дети узнали о том, как организован раздельный сбор отходов и о работе мусороперерабатывающего комплекса в деревне Котово. Кроме того, участники занимательного урока поговорили об экологической культуре и раздельном сборе отходов.

Ребята с интересом отреагировали на предложенную информацию. Их очень заинтересовал механизм работы мусороперерабатывающего комплекса.