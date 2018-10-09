Общество

Кадастровая палата по Псковской области сообщила о случае наложения ареста за долг в 6 копеек

Кадастровая палата по Псковской области подтвердила факт запрета на проведение регистрационных действий на все имущество из-за задолженности в 2 рубля. Об этом ранее пскович написал на сайте губернатора Псковской области ведерников.рф.

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«К нам действительно поступала выписка из Федеральной службы судебных приставов о внесении в Единый государственный реестр недвижимости ограничений на осуществление учетно-регистрационных действий с объектами недвижимости (5 штук), принадлежащих на праве собственности гражданину П., за сумму задолженности два рубля девять копеек. Данный случай не единичный», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ежедневно для наложения ограничений на проведение регистрационных действий поступает многочисленное количество постановлений судебных приставов, при этом большинство за незначительную сумму задолженности (не более 1000 рублей). «Был случай о наложении ограничения за задолженность в 6 копеек. Законодательную основу действий судебных приставов не комментируем и советуем по данному вопросу обратиться непосредственно в службу судебных приставов», - заключили в Кадастровой палате Псковской области.