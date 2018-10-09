Общество

В российские войска поступят первые ударные беспилотники

В ближайшее время Вооруженные силы получат первые «русские риперы» - ударные беспилотники большой дальности. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы Государственного центра беспилотной авиации подполковник Андрей Лайковский. Отмечается, что новые аппараты будут отличаться долгой продолжительностью полета.

Также представитель центра сообщил о скором создании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) средней дальности, оснащенного радаром и способного вести радиотехническую разведку в любую погоду.

Наряду с этим регулярно адаптируют под современные требования стоящие на вооружении системы БПЛА, например «Орлан-10» и «Элерон-3».