Общество

На уборку территории для выгула собак приглашают великолучан

Жителей Великих Лук приглашают на субботник. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, активисты города 13 октября в 12.00 выйдут на субботник по уборке территории для выгула собак. Объявление о трудовом десанте появилось в соцсетях. Неравнодушные граждане предлагают всем желающим очистить от мусора и листвы набережную реки Ловать возле спортивно - дрессировочной площадки.

«Место красивое, но жутко загаженное отдыхающими. Город выделил мусорные мешки и обещал вывезти то, что мы в эти мешки упакуем. Присоединяйтесь, владельцы собак и все неравнодушные!» - призывают активисты.