Общество

Стало известно, какие документы россияне хотят оцифровать больше всего

Почти половина граждан страны выступают за введение электронных документов, но с сохранением бумажных аналогов, сообщает Пятый канал.

Сервис по подбору персонала SuperJob провел опрос среди восьми тысяч россиян о введении электронных документов. Результаты исследования публикует «Российская газета».

Согласно данным, 45% респондентов поддерживают переход на цифровые документы с сохранением бумажных аналогов, 16% не против полностью отказаться от традиционных носителей личных данных, 28% пока не готовы к инновациям.

Среди документов, которые россияне готовы оцифровать в первую очередь, оказались полис обязательного медицинского страхования (76%), ИНН и СНИЛС (75%), медицинская карта (62%) и паспорт (60%). Далее идут трудовая книжка (59%), водительское удостоверение (55%) и документы об образовании - диплом и аттестат.

Ранее Пятый канал сообщал о разработке законопроекта о введении электронных паспортов в России.