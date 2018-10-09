Общество

Всемирный день яйца отмечают 12 октября

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg Day) - праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи, сообщает Calend.ru.

Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца - самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным.

История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия (International Egg Commission) объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно, производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

Традиционно в этот день энтузиастами праздника проводятся различные мероприятия - семейные конкурсы на тему яиц (лучший рисунок, лучший рецепт, и т.д.), лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления данного продукта, акции и флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц.

За последние десятилетия о яйцах было сказано много плохого, но недавние научные исследования показали, что совершенно не нужно избегать употребления яиц. В них содержится высокоценный легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. И, вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень холестерина. Поэтому съедать одно яйцо в день очень даже можно. Интересно, что по некоторым данным, мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель Страны Восходящего Солнца съедает, в среднем, по одному яйцу в день - в Японии есть даже известная детская песенка «Тамаго, тамаго!».

В этом соревновании россияне пока заметно отстают. Эксперты считают, причина всему - многообразие полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления. Уберите промышленные полуфабрикаты из рациона, включите в одну из трапез блюдо из яиц, и ваше самочувствие непременно улучшится.

А американцы выражают свое почтение этому драгоценному продукту, проводя ежегодно Дни гигантского омлета.