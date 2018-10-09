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Общество

Сажать Кокорина и Мамаева в тюрьму бессмысленно - они должны расплачиваться своим благополучием, уверен Василий Уткин

12.10.2018 09:56|ПсковКомментариев: 24

Российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин уверен, что сажать футболистов Кокорина и Мамаева в тюрьму бессмысленно. В своем telegram-канале он прокомментировал их ситуацию.

«Мне жалко любого человека, который отправляется в тюрьму, никого не убив и не искалечив. Как это принято говорить - не совершившего преступления против личности.

Это стандартная российская практика, я понимаю. Но, разумеется, футболисты никуда не сбегут. И лично у них нет никаких способов помешать следствию, тем более что следствие это элементарно, все на виду. С ними вряд ли запланированы на эти 2 месяца какие-либо следственные действия», - отметил Уткин. По его мнению, «воспрепятствовать следствию могут другие влиятельные люди - работодатели, владельцы клубов, и если они захотят это сделать, то им никто не помешает. И уж подавно двухмесячный арест подозреваемых тут не барьер...».

«Про уроки жизни, которые дает тюрьма - я слышу это на каждом шагу и никогда от тех, кто там был. Среди совершенного Кокориным с подельниками нет ничего, что нельзя было бы исправить деньгами. А деньги у них есть. Как вы думаете, избитому ими человеку что важнее - получить качественное лечение и надлежащую компенсацию или знать, что придурок Мамаев сидит в тюрьме? Вы знаете ответ на этот вопрос. Они должны расплатиться благополучием. Возможно, это окажется разорением. Может, и этого не хватит.

Но сидеть там не для чего. Увы, не таковы наши законы и судебная практика. И мы сами кровожадны, мы хотим мести, боль за боль», - убежден Василий Уткин.

По его мнению, сажать Кокорина и Мамаева в тюрьму бессмысленно. «Я гражданин cвоей страны и не хочу, чтобы они жили в тюремном бездельи на мои налоги, и другие, жестокие бездельники, их там почему-то охраняли тоже на мои деньги. Мне как гражданину не нужно, чтобы их унижали год, два или семь за дебош. Мне достаточно, чтобы они заплатили десятерную плату за содеянное, чтобы их жизнь нуждалась в том, чтобы строить ее заново, и они оказались лицом к лицу с этой необходимостью», - подчеркнул телекомментатор.

Василию Уткину «все равно, научатся ли они чему-нибудь». «Вполне достаточно, что кто-то со стороны на этом примере чему-нибудь научится и не просрет свою молодость, как эти; не из страха перед тюрьмой не просрет, а вот от этой скользкой душной пустоты, когда все окружающие знают, какой же ты мудак и в какую грохнулся грязь с самого пика достатка и успеха. Пусть даже научится кто-то один. Да, это такой, дорогостоящий урок», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Вначале московская полиция возбудила по факту конфликтов с участием футболистов П.Мамаева и А.Кокорина уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ - максимальный срок наказания два года заключения). Один из них произошел у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. Вторая драка произошла в кафе «Кофемания» в центре Москвы, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента запечатлены камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

Накануне Тверской суд Москвы отправил Павла Мамаева под арест до 8 декабря. На тот же срок в четверг суд арестовал двух предполагаемых сообщников Мамаева - нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла.

Теги: #уголовное дело #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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